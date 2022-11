Reggio, una nuova tecnica ventilatoria per piccoli di Neonatologia

C' è una nuova tecnica​ ventilatoria per i neonati ricoverati nella​ Terapia Intensiva Neonatale del​ Grande Ospedale Metropolitano ed è la nuova ed importante risposta assistenziale del centro reggino guidato dalla dottoressa Isabella Mondello che spiega: «Nel campo della ventilazione neonatale, negli ultimi 20 anni, si sono fatti passi da gigante grazie a ventilatori sempre più sofisticati in grado di soddisfare al meglio tutti i bisogni assistenziali del neonato e ricorrendo all'utilizzo di macchine capaci di sincronizzare gli atti respiratori del neonato con l’atto meccanico».

Va ricordato che la Neonatologia e terapia intensiva neonatale​ è un reparto in possesso di tutti i presidi ventilatori di ultima generazione e con particolare cura riservata alla formazione.​ Inoltre, negli ultimi anni, si è instaurata un’attiva collaborazione tra un gruppo di neonatologi italiani e gli ingegneri del Politecnico di Milano per meglio comprendere la macchina ventilatore e fornire ai piccoli pazienti tecniche ventilatorie sempre più individualizzate; si è​ creato un gruppo di neonatologi formatori in​ tecniche e tecnologie per l’assistenza respiratoria del neonato,​ gruppo del quale fa parte il direttore facente funzioni Mondello insieme con la dott.ssa Fontanelli e dott.ssa Falcone.

