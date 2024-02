Natalità in calo? Eppure al Gom di Reggio il trend negativo viene smentito

Anche nel 2023 il reparto di Ginecologia e Ostetricia del Grande Ospedale Metropolitano ha visto crescere il numero di parti, in totale controtendenza rispetto al trend negativo del Paese, confermandosi sempre di più centro di riferimento regionale.

Nel contesto di tale brillante risultato, si inserisce, inoltre, il trattamento di una casistica sempre più rilevante di anomalie della inserzione placentare (PAS - placenta accreta spectrum), del quale è stato rilevato un sensibile e costante incremento. I PAS sono, ad oggi, tra le cause maggiori di morbilità e mortalità materno-infantile. Si tratta, cioè, di eventi clinicamente rilevanti perché la placenta non si separa spontaneamente dall’utero al momento del parto e i tentativi di rimozione manuale possono provocare un'emorragia che, se non prevenuta con adeguate precauzioni, può essere molto rischiosa per la vita dei pazienti.

Si ritiene che la patogenesi della maggior parte dei casi di PAS sia l'impianto della placenta in un'area difettosa causata da un danno preesistente all'interfaccia endometrio-miometrio. (Il fattore di rischio più importante per la PAS è la placenta previa che si presenta dopo un precedente parto cesareo, rischio post primo taglio cesareo 3%, due tc 11%, tre tc 40%, quattro tc 61%).