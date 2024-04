Polistena, impiantati tre Biomonitor con l’intelligenza artificiale

Tra i Centri pilota in Europa ad impiantare i primi tre nuovi Biomonitor con intelligenza artificiale, c’è la Cardiologia-Utic del “Santa Maria degli Ungheresi”.

L’Unità operativa complessa di Cardiologia-Utic e Cardiostimolazione dell’ospedale Spoke di Polistena è all’avanguardia nelle cure cardiache avanzate, essendo tra i primi Centri in Europa per l’impianto di Biomonitor IV (di quarta generazione), dotati di Smart ECG che utilizza una nuova intelligenza artificiale che aiuta a ottimizzare i tempi di rilevazione, per concentrarsi sulla cura del paziente, consentendo di effettuare una diagnosi di precisione dei disordini del ritmo cardiaco, al fine di praticare le terapie farmacologiche ed elettriche necessarie con la massima accuratezza e competenza.

