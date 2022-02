Antonio Pellicano, il fotografo calabrese di Reggio vince il National Award 2022

Antonio Pellicano è il vincitore italiano del National Award assegnato nell'ambito dei Sony World Photography Awards 2022.

"Sono molto felice di questo riconoscimento che va ad aggiungersi ad altri risultati importanti ottenuti con la serie precedente, 'The last dance', che ha vinto il concorso Black and White 2020 di Le sculture Juror's Picks" ha detto Pellicano, nato a Reggio Calabria nel 1958, che ha iniziato a dedicarsi alla fotografia da autodidatta e, grazie a un'instancabile pratica, persegue questa carriera da 25 anni.

Ha collaborato con il maggiore teatro della sua città e, nel contempo, si è occupato della comunicazione fotografica per i trasporti urbani. Il programma National Awards è un'iniziativa promossa dalla World Photography Organisation e da Sony per sostenere le comunità di fotografi locali di tutto il mondo: quest'anno sono 61 i Paesi che hanno preso parte al concorso.

L'edizione 2022 ha superato quota 340.000 candidature da 211 territori. Di queste, oltre 170.000 sono state inviate per il concorso Open, da cui è stato selezionato il vincitore del National Award. Antonio Pellicano è stato scelto in forma anonima dalla giuria, che ha deciso di premiare una foto del progetto Rise Up Again, candidata nella categoria Ritratto del concorso Open.

Protagonista dello scatto è il maestro Riccardo Lavino, il sarto per eccellenza. Un signore della moda che, nella città natale di Gianni Versace, Reggio Calabria, rappresenta un'epoca. Con passione, umiltà e classe innata, da quasi ottant'anni coltiva l'arte della creazione nella sua bottega artigianale, tuttora attiva.

Pellicano riceverà un set di attrezzature fotografiche digitali di Sony. La sua immagine, inoltre, sarà esposta alla mostra dei Sony World Photography Awards e pubblicata sul catalogo annuale. I vincitori assoluti dei concorsi Student, Youth, Open e Professional dei Sony World Photography Awards 2022 saranno annunciati il prossimo 12 aprile ed esposti alla consueta mostra presso la Somerset House di Londra (13 aprile-2 maggio 2022).

