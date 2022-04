Palmi, da animella della Varia a farfalla in palestra

Volteggia leggiadra in pista facendo roteare dei grandi cerchi con la stessa leggerezza con la quale nel 2019 si librava alta nel cielo, a 18 metri da terra, Maria Pia Caminiti, 13 anni, “animella” a Palmi dell’ultima Varia. Talmente elegante e brava nella sua disciplina – la ginnastica ritmica – da conquistare a Rimini 2021 il titolo di campionessa nazionale Silver tra 193 atlete provenienti da ogni parte d’Italia. Per l’orgoglio dei suoi genitori e delle istruttrici, Luciana Cipri ed Eva Mattiani, della palestra Kolbe. «Ho iniziato a 3 anni e mezzo – racconta Maria Pia –. Mi sono approcciata a questo sport vedendo mia mamma che presentava i saggi della stessa Kolbe e allora ho insistito per praticarlo anch’io. La mia specialità è quella del cerchio, ogni anno però si cambia decidendo in quale concorrere».

