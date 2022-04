Reggio, cioccolata e cappellini donati dai poliziotti di frontiera

Una serata di festa dal significato speciale seppure semplice nel gesto ma dal simbolismo tradizionalmente speciale. Uno scambio di auguri particolare con i poliziotti in servizio all’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria. Nei giorni scorsi come informa una nota dell’Ufficio relazioni esterne della Questura di Reggio Calabria, personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea della Questura, in occasione delle festività pasquali, ha organizzato un incontro con i bambini assistiti dall’associazione di volontariato “Il Seme della Speranza” gestita da Suor Italia e Suor Patrizia.

Per festeggiare insieme l’avvento della Santa Pasqua, i poliziotti hanno donato ai 26 bambini presenti uova di cioccolato e gadget della Polizia di Stato tra cui i richiestissimi cappellini dei poliziotti che è risultato ancora una volta il regalo più gradito per i ragazzini che hanno partecipato alla serata di festa. Scambio di auguri ed anche scambio di regali, di pensieri e di attestai: in cambio, gli operatori della Polizia di Stato hanno ricevuto un carico di disegni, frasi di affetto e biscotti fatti in casa.

All’iniziativa benefica ha preso parte anche la società Sicurtransport SpA, operante presso il locale scalo aereo, da sempre partner della sicurezza della Polizia di Stato nello scalo aeroportuale come in altri siti e strutture giudiziarie dislocate in città e in provincia.

