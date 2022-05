Reggio, missione umanitaria dell’Ina in Benin

Nuovi ponti di amore e di solidarietà fanno della regginità un valore pulsante di cui andare sempre più fieri. Al via​ la missione umanitaria in Africa dell’Istituto Nazionale Azzurro guidata da due rappresentanti del nostro territorio​: il fondatore e presidente Lorenzo Festicini, recentemente insignito del San Giorgio d'oro, e il vice presidente, il medico del Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitana, Antonello Faraone.

Nei mesi scorsi hanno mobilitato mezzi e uomini per raccogliere materiale sanitario da donare alle popolazioni dell’Africa in una gara di generosità che ha coinvolto le farmacie Romeo e Marcianò, l'associazione Don Lorenzo Milani diretta dal presidente Filippo Pollifroni, che ha risposto positivamente a questa nuova avventura intrapresa dall’Ina.

Una bella realtà associativa che con la concretezza del fare, unita all'amore per il prossimo, assurge a punto di riferimento della comunità solidaristica reggina, proprio come auspicava Festicini nel momento in cui – con il supporto della sua squadra – iniziava questo cammino di speranza e di fondamentale supporto.

