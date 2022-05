Giro d’Italia, oggi per Palmi il giorno più... Rosa dell’anno

È arrivato il giorno della partenza del Giro d’Italia con la sesta tappa che da Palmi porta a Scalea. Gli atleti e la carovana del tour sono giunti in città ieri sera. Lo storico appuntamento si svolgerà questa mattina a partire dalle 9.30 con l’apertura dei “villaggi” visitabili: uno in piazza Primo Maggio dedicato all’accoglienza e la presentazione degli atleti ed uno in piazza Amendola, dedicato agli sponsor e il merchandising.

Punti vendita dei gadget ufficiali tramite furgoncini saranno anche posizionati lungo il percorso. La preparazione di squadre e atleti avverrà nell’area a loro dedicata nel parcheggio Centro Tennis (di fronte Casa della Cultura). Da lì, lungo via Mancuso e corso Tenente Aldo Barbaro, gli atleti arriveranno in piazza per le presentazioni ufficiali. La partenza del Giro è prevista intorno alle 12.30 da piazza Primo Maggio (direzione Belvedere Suriano).

