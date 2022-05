Reggio, le eccellenze del territorio conquistano i palati al “Cibus”

Sono risultati che vanno oltre ogni aspettativa quelli conseguiti dalla Città Metropolitana a Parma in occasione di “Cibus 2022”, la prestigiosa manifestazione dedicata all’agroalimentare italiano e al food business a cui hanno preso parte anche 10 aziende reggine.

Un successo certificato dai numeri che la stessa Metro City ha rilevato al termine dell’importante kermesse in cui le aziende presenti hanno realizzato circa 200 incontri B2B, numero che non tiene conto di ulteriori contatti non ancora definiti e che potranno essere sviluppati nei prossimi mesi grazie alla presenza delle stesse imprese per i prossimi 12 mesi sulla piattaforma di riferimento “My business Cibus”.

Eccezionale anche il dato riguardante l'apertura ai mercati internazionali. Sono infatti ben 26 i Paesi esteri di provenienza dei buyer, con le significative presenze di operatori legati a mercati caratterizzati da ampia capacità di spesa come USA, Canada, Regno Unito, Giappone, Corea, Emirati Arabi, Arabia Saudita. Ma anche mercati potenzialmente interessanti come Finlandia, Svezia e Polonia, nonché da Paesi emergenti come Kazakistan, Lituania e Perù. La possibilità che è stata offerta dalla Città Metropolitana alle aziende partecipanti di sfruttare con largo anticipo la piattaforma della manifestazione per la gestione dell'agenda di appuntamenti, ha dunque agevolato l'attenzione che i mercati internazionali hanno riservato ai prodotti del territorio reggino.

Molteplici, inoltre, i canali di distribuzione (Horeca, Retail e Gdo) degli operatori che hanno avuto incontri B2B con le aziende metropolitane e ciò consente alle imprese di avere a disposizione un ampio ventaglio di opportunità di business a differenti livelli.

