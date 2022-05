Reggio, per l’olio 21 premi Evo International è un trionfo

Il comparto olivicolo-oleario del territorio metropolitano continua a confermarsi un’autentica eccellenza all’interno del panorama nazionale e internazionale: ne sono sempre più convinti il sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, e il consigliere metropolitano delegato all’agricoltura, Giuseppe Giordano, a seguito degli ultimi prestigiosi riconoscimenti che le aziende reggine hanno conseguito. Il riferimento è ai risultati dell’Evo International Olive Oil Contest 2022, il riconoscimento che promuove e valorizza il settore dell’olio extravergine di oliva di altissima qualità e quello dei condimenti a base di olio Evo. Alla manifestazione (inserita, peraltro, dal World Ranking Extra Virgin Olive Oil, organizzazione specializzata nella promozione dei migliori Evo, tra i primi cinque concorsi internazionali sull’olio extravergine di oliva e primo in Italia) accedono solo i produttori in grado di garantire la tracciabilità e la provenienza dei loro prodotti. Per le numerose aziende reggine presenti, il bilancio finale della manifestazione parla di: 1 Best in Class e 2 Nomination per Best in Class, 7 Silver Medals e ben 11 Gold Medals.

