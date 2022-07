Palizzi, i magnifici 102 anni di Livia Neri

102 anni e… alla faccia del Covid! Festa grande alla casa “Sebastiano Pezzimenti” per una delle ospiti, la signora Livia Neri, nata il 18 luglio 1920 a Capo Spartivento, che ha tagliato il traguardo dei 102 anni. La signora, nella casa dal 2017, è stata festeggiata dagli ospiti della casa di accoglienza con i quali intrattiene rapporti di amicizia, e dagli amici e i parenti intervenuti per renderle omaggio. Presenti alla cerimonia il sindaco di Palizzi, Umberto Felice Nocera, e quello di Brancaleone, Silvestro Garoffolo, che si sono congratulati con la signora Livia per il traguardo raggiunto.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud – Reggio Calabria

© Riproduzione riservata