Ardore, Daniele Taliano in corsa per “Mister Italia”

C’è anche Daniele Taliano, un ragazzo di 21 anni di Ardore, tra i pre-finalisti nazionali in corsa per il titolo di Mister Italia 2022, il concorso di bellezza promosso da Claudio Marastoni e trampolino di lancio in passato per personaggi come Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini. Daniele, 1,85 di altezza, studente universitario ma con l’ambizione di sfondare nel mondo dello spettacolo come cantante, modello o conduttore televisivo, sarà a Giulianova (Teramo) il 2 e 3 agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri 90 contendenti provenienti da tutta Italia. Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro, che sarà messo in palio sabato 6 agosto a Pescara, nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo.

