Anche Cdp Venture investe nella startup reggina “Macingo”

La startup calabrese Macingo ha completato un round di investimento da 2,1 milioni di euro guidato da CDP Venture Capital, attraverso il fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud, insieme ai precedenti soci Digital Magics e Mecar, che hanno confermato la propria fiducia. “Macingo” è il primo sito italiano di trasporti di merce voluminosa che permette, grazie alla rete di trasportatori affiliati alla piattaforma, di organizzare e acquistare con pochi click il trasporto di auto e moto, mobili e traslochi, pianoforti e barche, prodotti industriali. Operativa dal 2016, la società ha tagliato il traguardo del milione di clienti, risponde a 1300 richieste di trasporto al giorno e sta avviando un piano di espansione in altri Paesi europei da cui proviene oltre il 20% delle richieste. Quest’iniezione di capitali è finalizzata all’internazionalizzazione del business, con un focus particolare sui mercati spagnolo e francese, oltre che sul consolidamento della presenza in Italia. Dal punto di vista operativo l’attenzione sarà rivolta alle nuove funzionalità tecnologiche della piattaforma mobile, per andare incontro alle evoluzioni di mercato. Senza trascurare il potenziamento della strategia di partnership, finalizzata a un significativo ampliamento della base clienti con un focus sulle PMI.

Macingo, fondata da Samuele Furfaro, Antonino Bonfiglio, Daniele Furfaro e Fabio Baleani, è partner anche di molte aziende italiane per i trasporti di veicoli e merce industriale e, grazie all’alleanza con la multinazionale francese Stef, è il primo sito italiano a “vendere” trasporti di merce refrigerata, settore decollato dopo la pandemia.

