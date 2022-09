Reggio, la diciottenne Vanessa Foti tra le 21 finaliste di Miss Italia

Davanti all’arco d’Augusto, accolte dal calore della città di Fano, sono state proclamate le ventuno ragazze che parteciperanno alle finali nazionali di Miss Italia. A rappresentare la Calabria sarà la reggina Vanessa Foti, 18 anni, che si è presentata alle prefinali nazionali con il titolo regionale di Miss Cinema, dopo aver conquistato nella prima selezione provinciale la fascia di Miss Città di Corigliano-Rossano. Nelle Marche hanno completato il podio per la Calabria le cosentine Noemi Casella e Zari Mastruzzo, la quale è stata eletta Miss Coraggio. Le altre calabresi in competizione (in tutto undici) erano la paolana Angelica De Seta, 21 anni, che si presentava con il titolo di Miss Calabria, Antonietta Siniscalchi, 19 anni di Cosenza; Maria Grazia Costanzo, 25enne di Cosenza; Ludovica Dito, 26enne di Gioia Tauro; Carolina Elisabetta Gaudio, 18 anni di Cosenza; Maria Sofia Cimarosa, 22 anni di Siderno; Marianna Carbone, 19 anni di Rende; Martina Guida, 19 anni di Reggio.

