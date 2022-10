Una "Inzaghina" in arrivo. Superpippo e Angela Robusti annunciano l'arrivo del secondo figlio

L'annuncio arriva su Instagram nel giorno del compleanno del piccolo Edoardo. Pippo Inzaghi e Angela Robusti aspettano il secondo figlio ed in arrivo a casa Inzaghi c'è una "Inzaghina".

«Ti aspettiamo con tanto amore Emilia. E sei con noi solo da cinque mesi" scrivono nelle storie di Instagram.

La lieta novella arriva proprio nel giorno in cui il piccolo Edoardo compie un anno. Un compleanno da favola per la famiglia Inzaghi in riva allo Stretto per l'arrivo della piccola Emilia e con il parto che dovrebbe avvenire a febbraio 2023.

