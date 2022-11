Locri, concluse le giornate della Consulta Giovanile

Si sono da poco concluse le giornate della Consulta Comunale Giovanile di Locri, che hanno permesso ai ragazzi di incontrare vari studenti ed associazioni. I giovani hanno avuto la possibilità di confrontarsi con l’obiettivo di poter programmare insieme nuovi progetti e anche ascoltare valide idee da portare avanti nell’interesse dei giovani e della comunità. Si sono concentrati sul valore dell’aggregazione giovanile per accogliere nuove proposte e iniziative che abbracciano varie fasce di età. Il dialogo continuerà anche in futuro e chiunque volesse dare una mano sarà sempre il benvenuto, perché ognuno può contribuire sempre al bene del territorio.

Il Presidente della Consulta Marco Cutrona si è detto “soddisfatto per il lavoro fatto e per il riscontro avuto” ma ha anche ribadito come “la partecipazione e il coinvolgimento sono alla base della collaborazione per la crescita del territorio”.

© Riproduzione riservata