Premiato il “sapere contaminato” di Notarstefano

«È con grande piacere ​ che annoveriamo nell’albo d’oro​ del “Premio Bertrand Russell ai Saperi contaminati” il giornalista Alessandro Notarstefano, tra le personalità del mondo culturale che si sono particolarmente segnalate per avere operato anche in ambiti diversi da quelli professionali raggiungendo gli stessi alti risultati conseguiti con la propria attività lavorativa». Così Enzo Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea, che ha organizzato l’evento assieme al Dipartimento d’Ingegneria dell’Università Mediterranea, quando –​ al Circolo di Società – ha consegnato il prestigioso ​ riconoscimento al direttore della Gazzetta del Sud, «per la sua attività in ambito letterario e fotografico oltre che di studio delle tecniche di scrittura e comunicazione». Parole, queste, che delineano la vita “orgogliosamente” contaminata di Notarstefano, “raccontato” dal dottor Raffaello Abenavoli, segretario della Fondazione: «Correttore di bozze alla Gazzetta del Sud nel 1984, Notarstefano percorre tutto il cursus professionale fino all’incarico di direttore nel 2012 , mantenendo intatte le passioni di sempre: la letteratura e la fotografia, fino ai suoi studi specialistici sulla comunicazione».

«La contaminazione – ha rimarcato Notarstefano – è, etimologicamente, parola... parente di tangere, e di contagio. Contaminato è ciò che è estraneo ed inquina. Eppure, nel tempo, s’è imposta anche un’accezione positiva del termine: abbiamo “riscoperto” la ricchezza che è nel combinarsi di realtà eterogenee. È la ricchezza che dà, forse, più accesso alla complessità del mondo». Ecco, a proposito di Russell (e di Edgar Morin), «il senso d’un sapere che, oggi più che mai, va declinato al plurale», ha spiegato Notarstefano, che ha dialogato tra gli altri con Franco Prampolini, professore ordinario dell’Università Mediterranea.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata