Cittanova conferma la sinergia con Giffoni

Proseguono le giornate dedicate ai progetti del “Giffoni Film Festival” in collaborazione con la Scuola di recitazione della Calabria e diverse scuole del comprensorio. Due sono le iniziative per vivere il cinema che stanno coinvolgendo oltre 3mila 500 ragazzi: la terza edizione del “Giffoni School Experience” e il campus “Sedici modi di dire ciao” che vede protagonisti ragazze e ragazzi provenienti da Campania, Calabria, Basilicata, Sardegna e Veneto. I giovani sono impegnati non solo a visionare film e cortometraggi ma anche a valutarli e a confrontarsi. Inoltre è in corso di realizzazione in città un cortometraggio, scritto e realizzato dai ragazzi in collaborazione col team di “Giffoni”, che verrà proiettato nella serata finale di venerdì.

«Da sei anni collaboriamo con il “Giffoni” – ha sottolineato Walter Cordopatri, direttore di SrC – per noi è grande fonte di ispirazione». In prima linea a far decollare i progetti, Claudio Gubitosi, patron del “Giffoni”: «Le cose che facciamo sono il prodotto di collaborazioni dove ognuno mette una parte di sé. Abbiamo allestito un laboratorio che genera bellezza grazie alla cultura e alla fantasia». Entusiasta delle attività svolte la vicepresidente della Regione Calabria, Giusy Princi. «Quello che fate è davvero importante – ha affermato – e sono certa che la Regione sarà dalla vostra parte in tutti quei percorsi di crescita che la scuola metterà in campo per il territorio e al servizio dei giovani calabresi».

© Riproduzione riservata