Natale, i presepi di quartiere animano Delianuova

Una delle tradizioni popolari più sentite nell’animo della gente è il presepe e il mistero che avvolge la nascita di Gesù. Un suggestivo tour a Delianuova in questi giorni, consente di riscoprire la storia, il valore e il vero significato del Natale, tra fede e tradizione, organizzato dalle parrocchie del paese. Alcuni quartieri hanno preparato il loro inedito presepe che ogni sera riunisce le persone per pregare come si faceva un tempo. «l mirabile segno della Sacra Famiglia, così cara al popolo cristiano -ha affermato don Emanuele Leuzzi - suscita stupore e meraviglia. È proprio per riscoprire il vero valore del Natale, che per il secondo anno consecutivo è stata promossa l’iniziativa di allestire dei presepi di quartiere per le vie del paese».

Molti volontari, associazioni, agli artisti in queste settimane si sono prodigati per realizzare dei capolavori, dando un bel segnale di partecipazione attiva alla vita della comunità. Come ha affermato Arcangelo Macrì, portavoce del gruppo che ha allestito il suggestivo presepe in Via Nuova Guardiola.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

© Riproduzione riservata