Reggio, la Befana dell’Avis torna al Cilea tra doni, magia e tante risate

C’è una semplice regola che rende la Befana Avis straordinaria: credere nella magia e di colpo quel materiale povero, magistralmente rimaneggiato con l'arma della creatività, diventa messaggero di dono, pace, fantasia. Sono i tre valori principali al centro della missione che quotidianamente promuove la più grande associazione del sangue e di questa giornata tutta per i figli dei donatori; ma sono anche i valori portati sul palcoscenico del “Cilea” da tre maghi protagonisti di “Viva la befana, giochi​ racconti e filastrocche da Gianni Rodari". Un ponte di simpatia che unisce l'Italia dei Maghi sotto la regia di Oreste Castagna, volto noto in teatro e di tanti format televisivi studiati per l’infanzia. Mago Tornadò, Mago Marcello e Magomefai – aggiungendo i laboratori di Benedetta che colora tutto con le sue magie di carta – sposano la causa dell'amore per il prossimo.

