Reggio, la sfida già vinta dell'Itt “Panella Vallauri” è aver superato gli stereotipi di genere

Superare gli stereotipi di genere è certamente la sfida che da un decennio a questa parte l’ITT “Panella Vallauri” è concretamente impegnato a vincere.



«L’attivazione degli indirizzi Grafica e comunicazione e Sistema moda - spiega Teresa Marino, dirigente scolastico - hanno senza dubbio determinato un’accelerazione in tal senso. Il numero di studentesse che scelgono il nostro Istituto è, infatti, in crescita. Le nostre classi anche degli indirizzi chimica, informatica, elettronica-elettrotecnica e persino meccanica sono arricchite dalla presenza di ragazze vivaci e ingegnose che trovano nei nostri percorsi di studio adeguate risposte ai loro interessi e spazio di esercizio per i loro talenti». Valorizzare la presenza femminile nell’ambito dell’istruzione tecnica, garantendo alle ragazze pari opportunità ed uguali diritti di accesso e successo è, del resto, la via da percorrere per conseguire traguardi imprescindibili per lo sviluppo anche nella sua dimensione globale, in linea con l’obiettivo 5 dell’Agenda 2030.

