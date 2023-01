I segreti della longevità di Molochio su National Geographic! In copertina nonna Rosa

I segreti della longevità in edicola sul National Geographic Italia. L’edizione di gennaio della celebre rivista scientifica apre con una copertina dedicata agli ultracentenari del territorio pedeaspromontano che circonda Molochio e Varapodio. L’articolo riprende gli studi in materia effettuati dal professor Valter Longo, concentrandosi poi sulla sua attuale ricerca che sta coinvolgendo cinquecento calabresi sul percorso della dieta mima digiuno. Stili di vita e sana alimentazione: il focus della rivista ripercorre gli ambiti di studio di un fenomeno ormai riconosciuto in tutto il mondo. A guadagnare la copertina della nota rivista è stata nonna Maria Rosa Tranquilla, 94 anni, che tiene in braccio una neonata.

