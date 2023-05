Reggio, “Liberi di Scegliere” è ancora un investimento sul futuro

Di anno in anno, di sorriso in sorriso stampato sul volto degli studenti protagonisti, partendo da quel fatidico 2019 che ne ha segnato l’inizio, il progetto “Giustizia e Umanità – Liberi di Scegliere” è diventato un punto di orgoglio per l’associazione Biesse che ne ha fatto un percorso di rete tra associazione, scuola ed istituzioni. Ma la soddisfazione è soprattutto per il giudice Roberto Di Bella, “padre” del percorso “Liberi di Scegliere”, le cui idee di consapevolezza e responsabilità sono diventate fari sul futuro, finestre di speranza in un linguaggio unico di comunicazione tra i giovani di tutta Italia. Ed è per questo che oggi, a suggello di un anno di riflessione e di stimoli, si può e si deve parlare di festa collettiva.

Giunge al quinto anno il concorso nazionale Biesse “Giustizia e Umanità – Liberi di Scegliere”. Alle ore 10, la cerimonia conclusiva con la premiazione dei ragazzi più meritevoli, che saranno accolti dal presidente del Tribunale per i minorenni di Catania Di Bella, si terrà alla Scuola Allievi Carabinieri dove farà gli onori il comandante Vittorio Carrara. Saranno presenti le più alte cariche istituzionali: il prefetto Massimo Mariani; il questore Bruno Megale; il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Marco Guerrini; il direttore nazionale della Direzione investigativa antimafia, Maurizio Vallone; il presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Marcello D'Amico; il sindaco f.f. Paolo Brunetti; il sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni, Wanda Ferro; il deputato Federico Cafiero De Raho; il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso; Marisa Garofalo in collegamento online; la presidente della Fondazione Falcone, Maria Falcone; la dott.ssa Giulia Minoli e Domenico Cuomo, attore e interprete della fiction “Mare Fuori”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata