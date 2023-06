Museo di Reggio, al via la successione di Malacrino

Entro la metà di luglio chi vorrà potrà presentare la domanda per partecipare alla selezione ministeriale finalizzata alla guida del museo archeologico nazionale.

Palazzo Piacentini rientra, infatti, nell’infornata di nomine prevista entro la fine dell’anno dal Ministero dei Beni Culturali. Si chiude una stagione importante per il principale centro attrattivo culturale dell’area metropolitana reggina.

Il direttore Carmelo Malacrino è pronto a lasciare l’incarico (ma i tempi non saranno brevi) dopo anni passati ad assestare il Museo e renderlo più moderno e attrattivo. Dalla fase di restauro delle sculture dei Bronzi di Riace al perfezionamento del percorso espositivo, adesso il Museo è moderno e al passo coi tempi. È diventato uno dei principali protagonisti della scena culturale calabrese ed è stata location di importantissimi eventi non solo di natura storico-artistica.

La selezione è complessa. L’incarico durerà sempre 4 anni ma non potrà essere rinnovato per più di due volte. Però i direttori che hanno già avuto due mandati si possono candidare «per una sede diversa da quella precedentemente o attualmente ricoperta». Le domande devono essere presentate entro il 14 luglio, il colloquio avrà luogo nel mese di ottobre nella sede del ministero e entro il 15 novembre saranno concluse le procedure. Il direttore sarà scelto da una commissione di 5 esperti. Conclusione dei lavori prevista il 15 novembre e una eventuale proroga non potrà superare i 90 giorni. Nel 2015 ci fu una prima proroga proprio di 90 giorni per la selezione resa necessaria dall’enorme quantità di domande: 1200 per 20 musei.