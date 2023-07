Varia di Palmi, la città si prepara a vivere il grande evento: “Momento significativo”

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha preso parte alla presentazione degli eventi collaterali alla grande festa della Varia di Palmi, l’evento, in programma il prossimo 27 agosto, in onore di Maria Santissima della Sacra Lettera ed inserito nel Patrimonio orale e immateriale dell'umanità dell'Unesco. Dal palco del Teatro “Manfroce”, Verace ha parlato di «un momento importante non solo per Palmi o per il comprensorio metropolitano, ma per l’intera Calabria ed il sistema Paese più in generale».