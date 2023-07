Reggio, i talenti del “Panella-Vallauri”: in vetrina i suoi studenti migliori

Ottimi i risultati anche per gli studenti dell'Istituto Panella-Vallauri. Anche quest'anno, i ragazzi seguiti dai docenti con in testa la dirigente Teresa Marino, hanno saputo dare prova di "maturità" superando in modo brillante gli esami di Stato. I diversi indirizzi che la scuola offre hanno consentito agli studenti di poter acquisire nei cinque anni trascorsi, competenze didattiche e umane che serviranno per raggiungere gli obiettivi futuri. In tutto sono stati sei i 100 e lode e 13 i 100.

I 100 e lode sono: Domenico Martino, Rocco Bellantoni (5A Chimica), Giulio Camera (5B), Giuseppe Nania, Antonino Recupero (5A Informatica), Fabio Laganà (5C).

I 100 sono: Valerio Saraceno, Giandomenico Salvatore Catalano (5AG), Paolo Fraschini (5BM), Samuele Gatto, Aldo Fiumanò, Giulia Montechiarello (5AI), Lorenzo Marco Barreca (5E corso serale), Daniele Nato (5 CT), Antonino Tortorella (5I corso serale), Danilo Ligato, Antonio Alati, Francesco Malavenda (5BI), Annunziato Ciccone (5AH).