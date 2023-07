Locri, i gioielli del Liceo “Mazzini” brillano per impegno e preparazione: ecco i 36 centisti

Il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico “Giuseppe Mazzini” di Locri si conferma uno degli istituti con importanti risultati in termini di valutazione complessiva dei propri studenti. Si sono conclusi gli esami di maturità con 12 tra studentesse e studenti che hanno ottenuto il 100 e lode e altri 24 che hanno raggiunto il 100. Si tratta di una valutazione complessivamente positiva per il Mazzini di Locri, guidato dal dirigente scolastico Francesco Sacco, che ancora una volta ottiene un risultato molto importante in termini di preparazione formativa dei giovani che hanno scelto di frequentare questa scuola.

I Licei hanno registrato l’interesse di molti studenti per la dinamicità dell’offerta curriculare che consente di guardare con fiducia a numerosi sbocchi non solo universitari ma anche occupazionali. Il “Mazzini”, grazie al supporto di qualificati docenti e di tutto il personale, si è contraddistinto in molte iniziative culturali e su temi che vanno dalla legalità all’inclusione sociale alla solidarietà, contribuendo, anche in virtù del supporto di progetti extracurriculari, a fornire una immagine positiva dell’istituto e di tutto il comprensorio a livello nazionale. Da questa programmazione e dal costante impegno studenti del Mazzini hanno ottenuto voti importanti, in particolare: per la Sezione 5ces: Martina Arcadi e Davide Pietro Pio Iemma, 100. Per la 5aes: Alessandra Cavallo e Margherita Zucco, 100 e Lode, nonché Elena Galasso e Carla Maria Delfino 100. Per la 5fes: Alessia Alfarano e Alessandro Giomo Fondacaro 100. Per la 5bsu: Annalisa Arcadi, Francesca Bova, Ilaria Maria Lamberto, Sara Marzano, Bianca Monoranu, Ilaria Monteleone, Filippo Palamara e Giuseppina Romengo voto 100. Ed ancora per la 5asu: Giada Mollace e Alfonsina Belluzzi 100 e Lode, nonché Serena Ameduri, Eleonora Attollino, Elena Tallarida e Rosella Pacetta voto 100. Per la 5als: Maria Teresa Franco, Alessia Mazzone e Davide Valilà 100 e Lode, nonché Francesca Pisciuneri, Arianna Rullo e Flavia Saraco 100. Per la 5bls: Domenico Schiattarella 100 e Lode, e Anastasia Passarelli 100. Per la 5bes Carla Maria Napoli 100 e Lode, e Marta Cavaleri 100. Ed ancora per la Sezione 5dlt: Anna Rita Condò, Chiara Condò, Mattero Spanò 100 e Lode; nonché Enrico Lacopo 100. Infine per la Sezione 5cls: Elena Pellegrino e Mariangela Digiorgio voto 100.