Bovalino, ecco i 23 “centisti” dell’istituto “La Cava”

Sono 23 gli studenti che hanno avuto 100, alcuni con la lode. Quest’anno l’I.I.S “Francesco La Cava” di Bovalino ha portato al diploma circa 103 studenti, che hanno messo in mostra un’elevata preparazione. Un bilancio più che positivo visto che si registrano 23 centisti fra tutti gli indirizzi. Le numerosi lodi di quest’anno sono motivo di grande soddisfazione. Nell’Istituto è attivo un corso serale per adulti e studenti lavoratori frequentato da coloro che per vari motivi non possono usufruire dell’offerta scolastica diurna; anche qui una studentessa ha ottenuto un meritatissimo 100 e lode.

«Sono molto orgogliosa del risultato raggiunto dagli studenti del La Cava – ha sottolineato la dirigente Rosalba Antonella Zurzolo -, l’Esame di Stato ha confermato l’ottimo lavoro svolto dai docenti e la serietà con cui i ragazzi hanno affrontato le prove: lodevole conclusione di un duro lavoro messo in campo da più forze e con notevole sinergia. Questo traguardo meraviglioso dimostra il loro amore per lo studio, ma anche l’interesse alla partecipazione alle varie attività che si sono succedute nel corso dell’anno. Auguro a tutti loro un cammino radioso e ricco di soddisfazioni, che ogni giorno della loro vita possa essere colmo di successi, gioia e realizzazioni personali». «Il prossimo appuntamento con i centisti», ha sottolineato ancora la Zurzolo, «sarà per metà agosto, per la consegna degli attestati». Ecco i nomi di tutti i diplomati con il massimo dei voti: Alessia Pizzata 5 A Classico 100 e lode; Melissa Romeo 5 A Classico 100 e lode; Alessandra Strangio 5 A Classico 100 e lode; Francesco Antonio Zappia 5 A Classico 100 e lode; Laura Giorgi 5 A Classico 100; Aurora Florio 5 A Classico 100; Antonella Strangio 5 A Classico 100; Bruno Sollazzo 5 A Classico 100; Vanessa Marrapodi 5 A Liceo Linguistico 100; Antonio Delfino 5 A Liceo Scientifico 100; Stefania Garreffa 5 A Liceo Scientifico 100; Laura Reale 5 A Liceo Scientifico 100; Sophia Angiola 5 B Liceo Scientifico 100 e lode; Maria Crupi 5 B Liceo Scientifico 100 e lode; Elena Sofia Romano 5 B Liceo Scientifico 100 e lode; Maria Antonietta Giorgi 5 B Liceo Scientifico 100; Filippo Crocè 5 C Liceo Sportivo 100; Martina Strangio 5 C Scienze Applicate 100; Francesco Carbone 5 A IPC 100; Antonio Alvaro 5B IPC 100; Anna Barbaro 5B IPC 100; Ilaria Barbaro 5B IPC 100; Emilia Ambesi Corso Serale 100 e lode.