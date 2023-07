La meglio gioventù di Melito, ecco i centisti del “Familiari”

Quindici diplomati col massimo dei voti, di cui tre con la lode: brillano le stelle dell’Istituto di istruzione superiore “Familiari”. A concludere in maniera impeccabile e quindi con tanto di lode il percorso di studi nella scuola di Melito sono stati: Morena Sergi (VA Ipasr), Simona Mafrica (V B linguistico) e Camilla Parisi (VA Liceo scienze umane). Gli altri dodici “centisti” sono stati: al Tecnico economico, classe VH, indirizzo Sistemi informativi aziendali, Cristina Familari, Alessia Mallimaci e Francesco Antomar Manganaro; al Liceo linguistico classe VB: Nicole Iaria, Alexandra Mihaela Soare e Greta Maria Stillitano; al Liceo Scienze Umane, classe VC: Antonella Cento, Deborah Condemi, Santo Mallimaci, Matilde Domenica Mandica, Martina Sgrò, Gloria Pia Violi.

Brillanti fin dal primo anno, tutti quanti hanno dimostrato grande voglia non solo di conoscere le materie studiate, ma anche di approfondirle. Col loro impegno hanno ripagato i sacrifici delle rispettive famiglie, dando al contempo alla scuola un importante feedback riguardo il numero e la qualità degli stimoli forniti durante le lezioni in classe, così come nelle attività formative previste dai tanti progetti proposti con l’intento di ampliare al massimo le competenze degli alunni.

Un percorso virtuoso come pochi, destinato a essere ulteriormente implementato nel prossimo anno scolastico. Da questo punto di vista il dirigente scolastico Vincenzo Zappia è stato chiaro, dando indicazioni precise perché vecchi e nuovi iscritti vengano messi nelle condizioni di acquisire una formazione ad ampio spettro.