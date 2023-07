Maturità a Reggio, i magnifici 49 del Liceo “Campanella”

Quarantanove centisti, di cui diciassette con lode. È il bilancio finale del Liceo classico “Tommaso Campanella” che chiude su questi numeri un anno ricco di successi, mentre per questi studenti entrati tra le eccellenze della scuola reggina si schiudono già le porte di un nuovo futuro; qui la sfida è completamente nuova, quella del lavoro e di una autonomia che si percepiscono sicuramente più vicini. E sono già nell’albo dei ricordi i cinque anni di studio, le immancabili discese e risalite; l’ansia per le interrogazioni, di greco e latino, per citare le lingue madre, e l’intensa condivisione con i compagni di classe ed d’istituto, una straordinaria occasione per radicare uno dei sentimenti più profondi che esistano: l’amicizia. Oggi, invece, la svolta è dietro l’angolo: potere mettere le ali ai propri sogni, assecondando potenzialità, attitudini e sensibilità.

D’altra parte, tutto questo è racchiuso nella stessa storia gloriosa che il Liceo classico ha scritto nel lungo corso della sua vita, formando eccellenze sparse nel mondo, ma sempre felici, a qualsiasi latitudine, di ritornare sui vecchi banchi di scuola, respirare il profumo antico della classicità, della biblioteca ricca di storia e di tradizioni, felici di risentire quel nome del professore tanto temuto, ed oggi tanto rispettato. Ed ecco la concretezza del percorso prendere corpo sui numeri lusinghieri che segnano l’esame di Stato 22/23 al Liceo classico “Campanella” reggino che si conferma scuola d’eccellenza, punto di riferimento nel panorama cittadini e più diffusamente del territorio metropolitano.

Quarantanove gli studenti che hanno ottenuto la massima votazione al termine dell’esame finale. Per diciassette di essi, il 100 è stato inoltre coronato anche dalla lode. «Il risultato di quest’anno – spiega Carmen Lucisano, dirigente del Liceo – conferma la qualità di una realtà scolastica antica e prestigiosa come il “Campanella”, che si consolida come punto di riferimento certamente non solo nel panorama cittadino. La nostra idea di scuola – prosegue Lucisano – ci suggerisce un modello educativo che sappia coniugare tradizione e innovazione, rispetto di valori antichi e solidi che sappiano legarsi ad uno sguardo rivolto al futuro. Ai ragazzi ed alle loro famiglie i miei personali auguri per un cursus di studio di assoluto prestigio. Ai miei docenti e al personale scolastico tutto, i miei ringraziamenti per la professionalità e l’abnegazione, caratteristiche alla base di qualsiasi successo, sia esso singolo o di squadra».

Diplomati con cento Maria Consiglia Cozzupoli, Manuela Cuzzocrea, Chiara Dattola, Sofia Filardi, Ludovica Gentile, Matteo Candeloro Nordo, Ilenia Patafio, Antonella Giada Pizzata, Diego Romeo, Davide Santoro, Mario Santoro, Grazia Siclari, Gabriella Abbagnara, Sara Arceri, Arianna Orlando, Mariagrazia Sciarrone, Eleonora Ernestine, Spezzano, Francesca Maria Versaci, Federica Aragona, Francesca Baldassar, Alice Cuzzola, Martina Dascola, Gaia Miriam Greco, Maria Chiara Lauria, Alessandra Manti, Alessia Melchionna, Denise Sarnè, Sara Suraci, Maria Caterina Vazzana, Sophia Manuardi, Aurora Quintino, Linda Mangiola.

Cento e lode Allegra D’Ascola, Sofia Falcomatà, Federica Fontana, Martina Gattuso, Aurora Santa Richichi, Giulia Simone, Chiara Mariagrazia Bellantone, Elena Foti, Sonia Gangemi, Serena Leonte, Linda Mangiola, Erika Romeo, Flavia Maria Verduci, Chiara Massara, Elisa Nuara, Pasquale Zampaglione, Martina Felicia Ravenda, Benedetta Maria Scimone.