Reggio col naso all'insù: tutto pronto per lo spettacolo delle Frecce Tricolore. E i piloti visitano i bimbi del Gom

Sono arrivate le Frecce Tricolori ed è ufficialmente iniziato il Festival dell’Aria in riva allo Stretto. Nel pomeriggio di ieri si è svolta l’apertura ufficiale del mini villaggio hospitality allestito dalla SviProRe per conto della Città Metropolitana di Reggio Calabria nell’area adiacente a Torre Nervi. Il villaggio ospiterà attività ludiche e sportive, degustazione di prodotti tipici ed eccellenze del territorio, nonché i talk e la proiezione di film nelle serate di oggi e domani.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, il Consigliere delegato allo Sport di Palazzo Alvaro Giovanni Latella, l’Amministratore di SviProRe Michele Rizzo, il Presidente dell’Aero Club dello Stretto Rino Sculco ed i rappresentanti degli altri Enti ed istituzioni territoriali che hanno compartecipato all’organizzazione dell’evento.

I piloti visitano la Pediatria del Gom

I piloti delle Frecce tricolori, guidati dal comandante, tenente colonnello Stefano Vit hanno visitato il reparto di pedatria dell’ospedale, suscitando la curiosità e l’interesse dei piccoli pazienti della struttura. Vit ed i suoi colleghi sono stati accolti in reparto dal Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera, Gianluigi Scaffidi, e dal direttore della struttura di Recupero e Riabilitazione, Pasquale Furfari, che è anche consigliere dell’Aero Club dello Stretto ed ha contribuito alla realizzazione del Festival dell’Aria. I piloti hanno donato ai pazienti del reparto i gadget dell’Aeronautica militare. Il Commissario Scaffidi ha espresso «apprezzamento per il gesto di solidarietà dei pilori della Pattuglia acrobatica. Io sono un patriota convinto - ha detto Scaffidi - e quindi tutto ciò che alimenta l’orgoglio nazionale mi fa particolarmente piacere». «Visitare il reparto di pediatria del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria - ha detto il comandante Vit - rappresenta per noi ormai una tradizione dopo le precedenti, analoghe esperienze del 2015 e del 2019. Ci fa piacere incontrare il personale sanitario e regalare un momento di svago ed un sorriso non soltanto ai bambini, ma anche ai loro genitori. Rappresentiamo l’Aeronautica militare e quando incontriamo i giovani, in particolare i bambini, cerchiamo di essere loro fonti d’ispirazione».

Stamattina la conferenza di presentazione

Alle 11, a Palazzo Alvaro, si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale della Pattuglia Acrobatica Nazionale, con il programma di volo. All’incontro con la stampa parteciperanno il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, il delegato allo Sport Giovanni Latella, il sindaco facente funzioni del Comune Paolo Brunetti, il Presidente dell’Aero Club dello Stretto Rino Sculco, il Colonnello Pilota (R) dell’Aeronautica Militare Francesco Moraci, il Comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale Tenente Colonnello Stefano Vit ed il Maggiore Riccardo Chiapolino, speaker ufficiale e responsabile delle Pubbliche Relazioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Le immagini sono di Attilio Morabito