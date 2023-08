Palmi, oggi pomeriggio in Villa comunale la scelta dell’Animella per la Varia

La comunità di Palmi è pronta ad abbracciare la sua Animella. Dopo la votazione pubblica in piazza Municipio per la preselezione dell’Animella (in totale erano 8 le candidate), il sindaco Giuseppe Ranuccio affacciandosi al balcone di Palazzo San Nicola ha annunciato i nominativi delle ragazze più votate: Maria Teresa Leva, Nicole Melara e Giada Campitiello. «Un passo importante verso la scelta della futura rappresentante della Madonna nella Varia di Palmi», ha sottolineato Ranuccio.

Il prossimo appuntamento per l’elezione popolare dell’Animella è fissato per oggi alle 15 nella Villa comunale “Giuseppe Mazzini”.

Prima del voto della preselezione le bambine, assieme alla Animelle del passato, hanno vissuto un profondo momento di riflessione insieme a don Domenico Loiacono, parroco della Concattedrale di Palmi. «Nella suggestiva cornice della cappella della Madonna del Sacro Capello ci ha guidato attraverso la profonda simbologia dell’Animella nella Varia di Palmi. Un’occasione per comprendere l’importanza di questa tradizione e la sacralità della reliquia».

Alla preselezione hanno potuto prendere parte al voto i consiglieri comunali e i componenti della giunta, i membri della Fondazione Varia, ex Animelle, Padreterni, presidenti del comitato Varia e sindaci della città di Palmi; un componente per ogni famiglia storica e i rappresentanti della comunità festiva Gramas Patrimonio Unesco. La selezione popolare di oggi pomeriggio tornerà ad aprirsi alla comunità con il voto riconosciuto sia ai residenti che ai non residenti (il cui valore del voto peserà al 50% rispetto a quello dei residenti), e si potrà esprimere una sola preferenza. Il voto sarà a pagamento: con un ticket di 5 euro si avrà diritto di votare sia per l’Animella che per la prossima selezione di martedì 22 agosto del Padreterno. Avranno diritto al voto anche i bambini residenti tra i 10 e i 17 anni, per i quali il costo del ticket sarà di 2 euro.

