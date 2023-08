Palmi, Maria Teresa Leva è l’Animella per la processione della Varia

Maria Teresa Leva è l’Animella della Varia 2023. La proclamazione della piccola da parte del presidente della Fondazione Varia, Daniele Laface, è avvenuta nella serata di domenica al termine dello spoglio che si è tenuto in una gremitissima villa comunale. Maria Teresa ha preceduto Nicole Melara e Giada Campitiello, le altre due bambine giunte in finale dopo la preselezione avvenuta nei giorni precedenti in piazza Municipio e che prenderanno posto nella struttura della Varia nel ruolo di angioletti.

L’Animella è stata portata in processione sulla portantina dalla villa comunale, luogo dove si sono svolte le votazioni, in piazza I Maggio per ricevere il primo abbraccio della città e dove il sindaco Giuseppe Ranuccio ha proclamato ufficialmente alla città la sua elezione. L’Animella è la bambina che prende posto sul seggiolino in vetta alla Varia e avrà il ruolo della Vergine Maria benedicendo la città nel corso del trasporto. Adesso l’attesa è rivolta al nuovo verdetto, con le votazioni per l’elezione del Padreterno che si svolgeranno in maniera popolare sempre in villa comunale. La figura del Padreterno prende posto anch’essa sulla cima della Varia, immediatamente sotto l’Animella. Il suo ruolo, durante il trasporto, è incoraggiare e sostenere la bambina e superare con prontezza di riflessi eventuali problemi.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio