Ranuccio e Laface: “La Varia è il cuore pulsante di Palmi”

«Migliaia di persone e un cuore solo: questa è Palmi». Chiude così, il sindaco Giuseppe Ranuccio, un mese di eventi, emozioni, passioni culminati con la scasata della Varia di Palmi, seguita da una folla oceanica che ha invaso le strade e le piazze della città per assistere ad un evento unico. La Varia è arrivata alla balconata in fondo al corso Garibaldi per poi tornare indietro in piazza I Maggio. Qui, il primo cittadino assieme al presidente della Fondazione Varia, Daniele Laface, ha annunciato la nuova edizione per l’estate del 2024. «Sarà un’edizione speciale – ha annunciato Ranuccio -. Grazie a tutti per quanto fatto e in particolare agli ‘mbuttaturi. Sono grato ai miei assessori e consiglieri, alla Fondazione, agli 'mbuttaturi, alle maestranze, alle forze dell'ordine, ai volontari e a tutta la città per averci riempito di emozioni e fatto piangere di gioia. Sono orgoglioso di essere il vostro sindaco ed aspetto con trepidazione il momento che i nostri cuori torneranno a battere all'unisono. L'appuntamento è al 25 agosto 2024, quando sarà di nuovo Varia di Palmi. Viva la Varia. Viva Palmi».

Per la Fondazione Varia presieduta da Laface è stata «un'edizione che resterà scolpita nell'anima di chi ha partecipato. Gli ‘mbuttaturi, veri eroi dietro le maestose travi, e la folla avvincente alle corde creavano un concerto di voci e passione, una sinfonia carica di adrenalina e autenticità. E l'epicentro di tutto, il sorriso puro e radiante della piccola Animella Mariateresa Leva, sorretta dal Padreterno Antonio Garipoli, si ergeva come una benedizione sulla città intera, lasciando un segno di gioia e amore incancellabile».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio