Vendemmia nel Reggino, anche il vino vittima dei cambiamenti climatici

Sarà una vendemmia difficile per i viticoltori della provincia di Reggio Calabria. Le abbondanti piogge cadute fino a giugno inoltrato, seguite da settimane di grande caldo, hanno causato la perdita del 30% circa del raccolto del 2023, tanto da portare la Regione Calabria a intervenire per cercare di dare una mano alle aziende agricole. Al di là dei problemi contingenti, però, la produzione di vino nella provincia reggina negli ultimi 20 anni è cresciuta soprattutto in termini di qualità, con un deciso ritorno ai vitigni autoctoni. Qualche passo in avanti è stato compiuto anche verso la collaborazione tra produttori con la creazioni di consorzi che permettono di promuovere aziende e prodotti fuori dalla Calabria. A capo del Consorzio Terre di Reggio Calabria c'è Enzo Vozzo, vignaiolo animato da una grande passione e convinto che solo cooperando la Calabria potrà guadagnare terreno in un settore nel quale siamo arrivati molto in ritardo.

La vendemmia 2023 – ha dichiarato Vozzo a Gazzetta del Sud – sarà problematica tanto che già prima dell’arrivo del grande caldo, ai primi di luglio, la Regione Calabria ha predisposto dei controlli tramite l’Arsa in molte aziende che avevano segnalato danni per le piogge di primavera e di giugno inoltrato. Le piogge, infatti, hanno causato l'avvento della peronospera, una malattia delle piante». Il responso dell'Arsa è che in diverse zone della Calabria ci sarebbero danni per oltre il 30% della campagna, con punte fino 50%. «Nella nostra provincia – ha aggiunto Vozzo – i dati non cambiano molto perché è piovuto molto anche qui. I danni maggiori li hanno avuti soprattutto quelle aziende che hanno investito nel biologico e che non possono usare prodotti chimici contro la peronospera». Ai primi di agosto, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo ha convocato i consorzi e le associazioni di categoria per fare il punto deulla situazione. Il governo, con un decreto del 3 agosto, ha promesso degli aiuti che verranno riconosciuti alle aziende che dimostreranno di avere subito danni superiori al 30%.

