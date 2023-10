Calabria baciata dalla fortuna: vinti 250mila euro al 10eLotto a Gioiosa Ionica

Calabria fortunata nelle estrazioni del 10eLotto dell’ultimo fine settimana. In quella di venerdì 27 ottobre, in particolare, a Gioiosa Ionica è stata ottenuta la vincita più alta di tutto il week end: ben 250.002 euro con una giocata di appena 2 euro.

Il comune in provincia di Reggio Calabria festeggia quindi grazie a nove numeri extra indovinati su nove in modalità frequente. Sempre al 10eLotto, ma in provincia di Cosenza a Cerchiara di Calabria, vinti poi sabato altri 6.000 euro con sei numeri indovinati su sette in modalità frequente.

Il 10eLotto di venerdì ha poi regalato anche 100.000 euro sia a Niscemi (Caltanisetta) sia a Domodossola (Verbania). Sabato invece, sempre al 10eLotto, belle vincite a Ravarino (Modena) e Torino rispettivamente da 50.000 e 60.000 euro.