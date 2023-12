Natale a Reggio, vince la generosità: libri, indumenti e palloni per i minori della comunità ministeriale

L’albero di Natale realizzato dai ragazzi della comunità minorile di via Marsala a Reggio Calabria si arricchisce di nuovi regali, grazie alla solidarietà e generosità di commercianti e negozianti reggini.

All’interno dei locali dell’istituto d’osservazione per i minori del Ministero della Giustizia si è tenuto il secondo appuntamento del percorso di solidarietà del Natale 2023 ‘Reggio Christmas City’, organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria attraverso la propria società Svi.Pro.Re..

L’istituto ospita, in regime residenziale, numerosi ragazzi sottoposti ad un provvedimento penale del Tribunale per minorenni e accoglie anche giovani ‘messa alla prova’ o con misure penali di comunità.

“I nostri ragazzi svolgono prevalentemente attività all’aperto e fuori dalla struttura – spiega la direttrice Rosa Maria Morbegno – Frequentano la scuola, svolgono attività di tirocinio e volontariato nonché attività di socializzazione del territorio. La centralità della struttura in città ci consente poi di sfruttare le varie risorse del contesto cittadino. Abbiamo numerose collaborazioni con le associazioni del territorio proprio per offrire diverse opportunità educative. Con la Metro City abbiamo da sempre un ottimo rapporto di collaborazione ma tutto il contesto cittadino deve farsi carico dei nostri ragazzi, soprattutto in un periodo per loro molto delicato come il Natale”.

Questa mattina la consegna dei regali ai ragazzi ospiti della struttura, donati dalle imprese e dai negozianti del territorio.

“Abbiamo portato un piccolo sorriso ai ragazzi dell’istituto della nostra città. Un gesto doveroso e sentito da parte nostra. Proseguiamo il percorso virtuoso di solidarietà stando vicino a chi ha bisogno anche con un semplice regalo – spiega Michele Rizzo, amministratore unico della Svi.Pro.Re. – Abbiamo visto come i ragazzi, all’interno della struttura vivono una situazione difficile ma serena, grazie agli operatori e agli educatori che assistono giorno e notte gli ospiti dell’istituto. Nei prossimi giorni organizzeremo altri appuntamenti solidali”.

Dai libri dunque una nuova speranza per i giovani dell’istituto penale per i minorenni di Reggio Calabria che hanno apprezzato l’iniziativa della Metrocity. Per alcuni di loro però non sarà un Natale felice, perché lontani dai propri cari. Dopo la prima consegna di regali e doni rivolti ai bambini del reparto di oncoematologia dell’ospedale di Reggio Calabria oggi un nuovo appuntamento del ‘Natale diffuso’.

“La Città Metropolitana promuove da tempo attività benefiche anche e soprattutto durante le feste natalizie. Riteniamo che sia importante dare un’attenzione ai ragazzi in difficoltà e a chi vive una situazione di disagio e dolore – spiega il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio - Oggi siamo qui per dare un semplice abbraccio e per dire loro che dagli errori si impara e che le istituzioni ci sono e sono loro vicini”.