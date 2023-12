“Reggio New Year” in piazza Italia. Gran concerto di Capodanno al Cilea

La notte di San Silvestro sarà una grande festa nel centro storico, con il ritorno del Capodanno in piazza Italia. Una lunga nottata da vivere insieme per brindare al 2024 fino alle prime luci del mattino. “Reggio New Year” è l’evento ideato dalla Svi.Pro.Re. insieme alla Città metropolitana e rientra nel calendario di eventi “Reggio Christmas City”. L’organizzazione del veglionissimo di Capodanno è curata dalla Poly’s Music di Claudio Polimeni. Questi i sette dj che faranno danzare per tutta la notte migliaia di reggini: Gianni Sanfilippo, Filippo Lo Presti, Fabio Polimeni, Lino Surace, Claudio Polimeni, Alex Aurora e Dock Condello. Ad alternarsi con i dj set, la voce del talento musicale Simone Quartuccio. Un evento pensato per riunire tutti i cittadini in una delle piazze principali, proprio al centro dei palazzi istituzionali. Sarà una grande festa di musica per augurare insieme alla città i migliori auspici per il 2024.

Ed è tutto pronto per il Gran Concerto di Capodanno che, come consuetudine, “riempirà” di musica il primo gennaio dei reggini al Teatro comunale grazie al coro lirico ed all’orchestra “Cilea”, diretti dai Maestri Bruno e Alessandro Tirotta. Il sipario si alzerà alle ore 18, con l’ingresso gratuito che potrà essere ritirato direttamente al botteghino del teatro ancora questa questa mattina, dalle 10 alle 12.

