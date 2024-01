“In piedi, costruttori di pace”. Oltre mille persone in marcia a Polistena

“Pace in tutte le terre”, scritto su uno striscione con i colori dell’arcobaleno della pace, ha aperto il lungo corteo che ieri sera ha rischiarato, alla luce delle candele accese tenute in mano da oltre un migliaio di persone, di speranza e voglia di pace le vie della città.

Come ogni anno, da Polistena è stata ripudiata la guerra e si è invocata la costruzione della Pace. Per la trentaseiesima volta, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Pace del primo giorno dell’anno, l’associazione” Il Samaritano”, guidata da don Pino Demasi, ha organizzato la tradizionale Marcia della Pace di Capodanno.

Il primo momento si è celebrato all’interno di un Duomo gremito di gente, alla presenza di tanti sindaci della Piana e di rappresentati del mondo dell’associazionismo. Qui è stato il nuovo Vescovo della Diocesi, Mons. Giuseppe Alberti, a presiedere la concelebrazione eucaristica.

