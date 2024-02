La storia dei siciliani Paolo e Rosangela (lei della provincia di Messina). Galeotta fu... Bovalino

Hanno entrambi origini siciliane, ma la Calabria li ha fatti incontrare in una calda sera d’estate su uno dei lungomari dello Jonio che regalano ad ogni tramonto un panorama mozzafiato.

Paolo e Mariangela sono arrivati in Poste Italiane in due periodi diversi. Paolo, classe 1978, sempre vissuto a Ragusa, entra in azienda nel 2005 come postino a Bovalino, per poi passare agli sportelli degli uffici del territorio, prima come sportellista e subito dopo come direttore: attualmente lavora ad Africo, come responsabile dell’ufficio postale. Rosangela, nata ad Alcara Li Fusi (Messina), piccolo centro collinare a pochi chilometri dal mar Tirreno, invece fa il suo primo ingresso in Poste Italiane due anni dopo Paolo, nel 2007, con il ruolo di portalettere, fino all’assunzione definitiva in Calabria. Rosangela attualmente è la responsabile del Centro distribuzione che ha sede a Bovalino, da dove quotidianamente si muovono i portalettere per servire la corrispondenza di tutti i comuni della bassa Locride.

Le loro vite scorrono parallele: pur lavorando nella stessa azienda si incontreranno solo nel 2010: e qui la sorte aveva deciso per entrambi.