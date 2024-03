A Reggio Calabria la presentazione del nuovo Intercity ibrido di Trenitalia

La stazione Centrale di Reggio Calabria cornice della presentazione del nuovo treno ibrido, del nuovo brand e della nuova livrea Intercity.

Presenti all'evento Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture; Emma Staine, assessore ai Trasporti Regione Calabria delegata dal presidente Roberto Occhiuto, Giuseppe Falcomatà, Sindaco città di Reggio Calabria e Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale Trenitalia.

Luigi Corradi (ad di Trenitalia): "Evento storico, una piccola grande rivoluzione"

"Un evento storico", così Corradi ha definito la presentazione del nuovo treno. "Da 35 anni che non inserivamo nella nostra flotta un nuovo treno Intercity, è servito tanto lavoro ma ci siamo riusciti. Sono fondi del Pnrr, e questo è un altro dato importante perchè già all'inizio del 2024 possiamo mettere in circolazione un treno comprato con questi fondi. Ce ne saranno altri, ne consegneremo ancora 6. E' una piccola grande rivoluzione. Un treno bello, nuovo, sicuro, con prima e seconda classe, tante telecamere a bordo e tutte le ultime tecnologie. E sostenibile. I sedili, ad esempio, sono realizzati con stoffa ricavata dalla plastica raccolta in mare, che oltre ad una elevata comodità garantisce appunto un alto standard di sostenibilità".