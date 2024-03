Santa Cristina d’Aspromonte, Garibaldi eliminato dal “Grande Fratello”

Clamoroso: Giuseppe Garibaldi non è riuscito ad arrivare in finale al “Grande Fratello”, perdendo al televoto contro Greta e Perla, nella serata di giovedì.

È davvero un gran peccato che il giovane cristinese non abbia completato questo percorso dal momento che, fin dal primo giorno di permanenza nel reality, si è distinto per bontà, gentilezza, umiltà ed altruismo. Giuseppe, in questi sei mesi, non ha mai nascosto le sue debolezze, le sue fragilità e ha sempre regalato dentro la Casa un sorriso a tutti. Alla sua eliminazione ha avuto una standing ovation.

Giuseppe è stato tra i personaggi più attivi e apprezzati. In questi mesi non ha perso occasione per esaltare le bellezze della sua terra, della sua Calabria, della sua Reggio, affermando: «La Calabria è bella tutta. Appena entri in Calabria, arrivi in un altro mondo. Prima ti immergi nei paesi di montagna, poi passi dalla Costa, fino ad arrivare a Reggio che è una città che ha il lungomare più bello d’Italia».