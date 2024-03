Giuseppe Garibaldi è tornato, grande festa a Santa Cristina d’Aspromonte per il collaboratore scolastico-vip del GF

Giuseppe Garibaldi ha fatto rientro al suo paese d’origine Santa Cristina d’Aspromonte, che ha organizzato per lui una grande festa. Il concorrente reggino del Grande Fratello, arrivato fino alla semifinale della casa più spiata d’Italia presentata da Alfonso Signorini, ha infatti pubblicato nelle ore scorse, nei suoi profili ufficiali, storie e video del suo viaggio verso Reggio Calabria. Giuseppe ha trasmesso al pubblico che l’ha seguito fin da settembre 2023, sincerità, rispetto, modestia e valori che nascono dai valori di amore verso la famiglia e anche l’impegno nel sociale lo dimostra. Giuseppe infatti è anche il presidente dell’Associazione culturale “Giovani Cristinesi” che da anni organizza eventi, sagre, feste per gli emigranti e ad agosto concerti con personalità di spicco nel mondo della musica, per ultimo ad agosto 2023 Fausto Leali e la sua band. Alla stazione di Rosarno ad aspettarlo c’erano amici e conoscenti, fino al paese della provincia reggina, dove ad attenderlo c’erano i familiari, mamma Lina e papà Franco, i fratelli Antonio, Domenico e Nicola, le cognate Sara e Anna, le nipotine Elisa e Noemi e gli abitanti che hanno messo su dei festeggiamenti a opera d’arte: il cartellone con scritto “Bentornato Giuseppe”, l’immagine di Giuseppe nei panni dell’eroe dei due mondi di cui porta il nome, la torta e i dolci preparati dalle donne della popolazione cristinese, gli abbracci con i conoscenti e tanto calore da parte dei compaesani e non solo, che sono affluiti a Santa Cristina d’Aspromonte per dare il loro sostegno al bidello reggino che ha fatto conoscere la sua Calabria in TV.