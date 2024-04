Reggio, domani ad Ecolandia la cerimonia di conferimento del San Giorgio d'Oro 2024

Domanialle 10.00, al Parco Ecolandia di Arghillà, è in programma la cerimonia per il conferimento del San Giorgio d’oro 2024, in occasione della giornata dedicata a San Giorgio, Santo Patrono della Città.

Alla cerimonia sarà presente il sindaco Giuseppe Falcomatà che conferirà le tradizionali benemerenze agli insigniti di quest'anno.

«Quest’anno – ha chiarito il sindaco Falcomatà - abbiamo deciso di consegnare la più prestigiosa benemerenza cittadina all'interno del Parco Ecolandia, nella sala realizzata con alcune strutture confiscate alla criminalità organizzata, per dare un forte segnale di vicinanza e di presenza delle istituzioni nei confronti di quella comunità recentemente colpita dall'incendio che ha distrutto l'edificio della direzione. Un modo concreto e sostanziale per associare un’esperienza virtuosa come quella del Parco Ecolandia ai valori positivi che rappresentano i cavalieri di San Giorgio che saranno insigniti quest'anno».

La giornata del Santo Patrono di Reggio Calabria proseguirà con altri due appuntamenti istituzionali. Nel pomeriggio, alle ore 17:00 il primo cittadino, insieme ad altri rappresentanti delle Amministrazioni comunale e metropolitana, sarà all’Area archeologica Griso Laboccetta, in occasione della manifestazione “San Giorgio, il drago, un libro e una rosa”. A conclusione della giornata, alle ore 18.00 si svolgerà la processione di San Giorgio lungo il corso Garibaldi e sulle vie adiacenti.