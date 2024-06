Università Mediterranea di Reggio, l’offerta si amplia

Ingegneria meccanica e scienze motorie sono i due nuovi corsi di studio introdotti per l’anno accademico 2024-2025 dall’università Mediterranea. Nella giornata di ieri, l’ateneo reggino ha reso nota l’intera offerta formativa prevista per il prossimo anno riconducibile a 10 ambiti o macro-aree disciplinari.

L’ambito di agraria offre 6 corsi di studio, 3 di laurea triennale e 3 di laurea magistrale biennale, che abbracciano le tre principali filiere produttive, agricola, forestale-ambientale e alimentare.

Quello di architettura, invece, offre lo storico corso di laurea quinquennale con programmazione nazionale degli accessi.

L’ambito di design propone il corso di laurea triennale in “design” presenta i 3 tre curricula “Product design”, “Design della comunicazione”, “Design per l’indoor/outdoor” e il corso di laurea magistrale biennale in "Design per le culture mediterranee. Prodotto-spazio-comunicazione".

Per quanto riguarda l’ambito di economia, si confermano 2 corsi di studio, di cui una di laurea triennale in “Scienze economiche”, con 2 curricula (“Economico”, “Giuridico-aziendale”) con ordimento aggiornato, ed una di laurea magistrale biennale in Economia completamente rinnovati.

L’ambito di giurisprudenza conferma l’omonimo corso di laurea magistrale quinquennale, mentre quello di ingegneria offre 8 corsi di studio, di cui 4 di laurea triennale e 4 di laurea magistrale biennale. I percorsi triennali abbracciano i settori dell’ingegneria civile, industriale e dell’informazione. Come detto, per l’anno accademico 2024-2025 si è aggiunta la novità della proposta di attivazione del corso di laurea triennale in "Ingegneria meccanica" con 2 curricula ("Impianti di produzione", "Veicoli"), in corso di valutazione per l’accreditamento iniziale.