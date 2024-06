Calabryando, successo per la terza edizione della bella Calabria raccontata a giornalisti e addetti ai lavori

A Reggio una festa della Calabria e “per” la Calabria. Quella più bella, con il vestito migliore cucito addosso. Grandi aziende e realtà calabresi, l’approccio propositivo alla comunicazione e la cena stellata con i prodotti identitari della nostra tavola. Un talk informale e frizzante, divanetti affacciati sul mare dello Stretto e la Calabria che si racconta. Questa la sintesi di “Calabryando”, l'evento che- ancora una volta, per la terza edizione- ha conquistato consensi e partecipazioni importanti.

I sapori dei nostri prodotti, gli esempi eccellenti del territorio, la necessità di riscrivere in parte la narrativa della nostra terra, i riflettori della comunicazione locale e nazionale, quindi imprenditori, produttori, giornalisti e digital creators, tutto questo al “Piro Piro” di Reggio Calabria per colloquiare sulla crescita più che evidente, enogastronomica e non solo, di una terra come la Calabria.

“Abbiamo ascoltato e raccontato le esperienze degli ospiti, creando un network finalmente diverso e molto propositivo”, le parole di Giovanna Pizzi che, insieme a Domenico e Laura del Piro Piro con tutto il loro staff al gran completo, supportata nella conduzione dal giornalista Francesco Mannarino, è riuscita perfettamente nell'intento di accendere i riflettori giusti su ciò che si vuole e deve comunicare oggi.