Reggio, Villa Genoese Zerbi ospita “Il Giardino delle Delizie”

"Il Giardino delle Delizie" è il titolo scelto per la prima mostra che si terrà a Villa Genoese Zerbi, a Reggio Calabria dall’11 luglio al 31 agosto 2024 e che segna l’inizio della nuova era della residenza storica firmata Vincenzo Pennestrì.

Il patron di Sottozero, infatti, lo aveva annunciato: “Voglio che Villa Zerbi non diventi solo il polo dell’alta pasticceria nel Sud Italia, ma che torni ad essere polo culturale per il Mediterraneo”. E così è stato.

Un'esperienza immersiva e multisensoriale attende i visitatori della mostra curata da Techné Arte Contemporanea e realizzata in collaborazione con Villa Genoese Zerbi con l’obiettivo di esplorare i temi della fragilità umana, della complessità relazionale e della percezione attraverso un'ampia gamma di opere d'arte contemporanea.

“Sapere che Villa Zerbi riaprirà le sue porte per ospitare un evento culturale di questa portata, una riflessione sulla società in cui viviamo, mi convince sempre più che tutti gli sforzi fatti fino a questo momento per restituire l’antica dimora reggina a cittadini e turisti non sono stati vani”, dichiara il Presidente dei gelatieri italiani, Vincenzo Pennestrì, che aggiunge “Ne sono orgoglioso!”.