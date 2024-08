Santo Stefano, l'annuncio: «La Gallico-Gambarie finita in primavera»

I lavori di realizzazione della strada a scorrimento veloce Gallico – Gambarie sono completati al 93 per cento. Ed entro la primavera del prossimo anno l’opera sarà finita. È la notizia più importante emersa dal caminetto organizzato a Gambarie d’Aspromonte dal Rotary Club Reggio Calabria, che come da tradizione ha promosso un proprio incontro annuale nella principale località turistica della montagna reggina.

Il partecipato momento di informazione pubblica, moderato da Giovanni Suraci, socio rotariano, ha avuto un taglio eminentemente tecnico. I lavori sono stati introdotti dal presidente del Rotary Club Reggio Calabria, Giampaolo Latella.

«I tempi per l'entrata in esercizio della Gallico-Gambarie - ha affermato il presidente Latella - non saranno lunghi e quel sogno a lungo accarezzato si appresta a diventare realtà dopo aver superato avversità di ogni tipo, dalle aule di tribunale alle alluvioni. La testimonianza più bella che ci lascia questo caminetto è che la Calabria è una terra con tanti problemi, ma ricca di persone serie, grandi lavoratori che nel pubblico e nel privato operano quotidianamente con dedizione, senso del dovere, passione ed entusiasmo. Speriamo che il Rotary abbia contribuito a prestare un servizio alla cittadinanza rendendo edotta l'opinione pubblica sui notevoli progressi compiuti».