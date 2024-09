San Luca, fede e “sofferenza” per la festa della Madonna di Polsi

Tanta fede ma anche tante restrizioni. Su questi due binari si è sviluppata quest’anno la festa della Madonna della Montagna che ogni anno il due settembre si celebra nell’antico santuario di Polsi. Tanta fede perché l’appuntamento con la Beata Vergine supera qualsiasi tipo di sacrificio e... ostacolo. Restrizione perché mai come quest’anno la festa è stata disturbata da alcune decisioni che hanno penalizzato quella che Alvaro defini la festa più animata delle Calabrie. Parliamo dello smantellamento dell’area mercatale e della chiusura dei punti di ristoro che hanno penalizzato non poco i pellegrini che nella notte di domenica avevano raggiunto a piedi o in macchina il Santuario e una volta arrivati a Polsi hanno trovato tutto chiuso.

Nessuno vuole avanzare commenti , giusti o sbagliati. Perché è chiaro che se le forze dell’ordine hanno adottato determinate misure un motivo sicuramente ci sarà. A noi non rimane che sperare che, fermo restando il rispetto delle regole, Polsi possa ritornare a vivere anche di tamburi, organetto, souvenir da portare a casa e piatti tipici da assaggiare e gustare in tutta tranquillità.

A parte questo e i disagi causati inoltre dal fatto che l’unica strada percorribile per motivi di sicurezza è stata chiusa a poche chilometri dal Santuario, e i pellegrini per raggiungere il monastero hanno dovuto fare il tratto finale di 4 chilometri a piedi o con le navette messe a disposizione dalla direzione del santuario (troppo poche per la verità), la festa anche quest’anno ha vissuto i momenti più belli e attesi all’atto della deposizione delle corone in oro sul capo di Maria e il Bambino Gesù da parte del vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, Giuseppe Alberti, la notte della grande veglia e la processione solenne della statua lignea portata in processione dalla confraternita di Bagnara, guidata dal vescovo di Locri monsignor Francesco Oliva.