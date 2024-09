Festa della Croce, tutte le “strade” che portano al Santuario di Polsi

Per raggiungere il Santuario di Polsi dove domani si svolgerà la festa dell’esaltazione della Santa Croce, simbolo nativo del Santuario, i pellegrini provenienti da Reggio, dalla Sicilia e dalla Piana di Gioia Tauro potranno utilizzare soltanto la strada “Gambarie-Montalto-Cano-Polsi” , mentre i pellegrini della fascia jonica potranno invece utilizzare la strada “Pietra Lunga- Vocale-Montalto-Cano-Polsi” e la pista “fiumara Bonamico-Farnia-Cano-Polsi”.

Il rifacimento di quest’ultima, oggi in terra battuta, è stata appaltato dalla Regione Calabria ma non si capisce perché la ditta che si è aggiudicata i lavori non abbiaa ancora aperto i cantieri. Fuori uso o chiuse al traffico invece, per ragioni di sicurezza, la pista “Serro Croce-Polsi “e la “Santa Maria-Menti-Polsi”. Quest’ultima non risulta percorribile a causa dei lavori in corso relativi alla costruzione del ponte poco prima di arrivare alla fontana di San Maria. Lavori che l’impresa non ha ancora terminato a causa delle diverse interruzioni effettuate.